Події

11:09 30.10.2022

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

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Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

Російські окупанти в неділю вранці обстріляли промзону тимчасово окупованого Енергодара в Запорізькій області і влучили в одну з підстанцій, більша частина міста знеструмлена, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилися без світла", – написав він у телеграм-каналі.

Орлов додав, що попередньо влучили в одну з підстанцій.

"Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання", – зазначив він.

 

Теги: #електроенергія #енергодар

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