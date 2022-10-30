Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

Російські окупанти в неділю вранці обстріляли промзону тимчасово окупованого Енергодара в Запорізькій області і влучили в одну з підстанцій, більша частина міста знеструмлена, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилися без світла", – написав він у телеграм-каналі.

Орлов додав, що попередньо влучили в одну з підстанцій.

"Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання", – зазначив він.