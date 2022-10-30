Окупанти посилили митні заходи на кордоні Луганської області та РФ

На пунктах пропуску між т.зв. "ЛНР" та РФ посилилися митні заходи, утворилися черги, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Нібито з 11 жовтня пункти пропуску між так званою "лнр" та Росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів щодо них. Зокрема, на пункті пропуску "Довжанський" охочі виїхати до РФ стоять більше двох годин – чекають, поки дозволять", – написав він у телеграм-каналі у неділю вранці.

Гайдай припустив, що у митників проблеми із грошима – вже не один місяць не можуть отримати призначені виплати.