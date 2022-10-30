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06:54 30.10.2022

Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

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Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про чергову маніпуляцію Росії на тлі блокування нею "зернового коридору".

"Голодний піар Росії. Москва обіцяє безкоштовно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (швидше за все, вкраденого з України) протягом найближчих 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, Росія блокує 2 мільйони (!) тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших прямо зараз", – написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, Росія офіційно повідомила генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про призупинення участі в реалізації чорноморської зернової ініціативи.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

27 жовтня у спільному координаційному центрі повідомили, що станом на цю дату загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 9 млн 239 тис. 819 тонн.

ООН закликає Росію, Україну та Туреччину утримуватись від кроків, що загрожують стамбульській зерновій ініціативі.

 

 

 

Теги: #зерно #росія #маніпуляції

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