Події

06:49 30.10.2022

Домовленості щодо руху суден у рамках "зернової угоди" 30 жовтня немає

1 хв читати
Домовленості щодо руху суден у рамках "зернової угоди" 30 жовтня немає

Домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором, створеним у рамках чорноморської зернової ініціативи, 30 жовтня не досягнуто, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 30 жовтня "не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають".

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації РФ щодо призупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі, наголошується в повідомленні.

У Центрі уточнили, що зараз понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.

"29 жовтня дев'ять суден (п'ять, що убувають і чотири, які прибувають) благополучно пройшли морським гуманітарним коридором", - повідомили в СКЦ.

Раніше в суботу в МЗС Росії заявили, що Москва з урахуванням "атаки українських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі" зупиняє на невизначений час реалізацію "чорноморської ініціативи" щодо вивезення української сільгосппродукції. Після цього постпредство РФ при ООН офіційно повідомило Генсекретаря ООН про призупинення участі у "зерновій угоді".

Крім того, Росія запросила на 31 жовтня засідання Ради Безпеки ООН.

 

 

Теги: #зерно #оон #україна #призупинення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 30.10.2022
ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

06:54 30.10.2022
Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

Росія обіцяє іншим країнам півмільйона тонн вкраденого українського зерна, заблокувавши можливість вивезення 2 млн тонн прямо зараз – Кулеба

22:07 29.10.2022
Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

21:15 29.10.2022
У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

20:14 29.10.2022
ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

18:48 29.10.2022
Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

08:06 29.10.2022
ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

06:47 29.10.2022
Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

19:12 28.10.2022
США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

08:21 28.10.2022
США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

ЄС закликає РФ скасувати рішення про призупинення зернової угоди - Боррель

За добу в Україні знищено 950 окупантів - Генштаб ЗСУ

Ворог перекидає о/с до Білорусі та розміщує військових у будинках мирних жителів Херсонської та Запорізької областей

ЗС України за добу завдали ударів по 29 районам зосередження ворога, знищено 3 повітряні та 14 наземних цілей

ОСТАННЄ

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

На Харківщині через ворожі обстріли поранено жінку, у Куп'янську масштабна пожежа на промоб'єкті - Синєгубов

Ворог вранці обстріляв Марганецьку громаду, поранено одну людину - голова ОВА

За добу в Україні знищено 950 окупантів - Генштаб ЗСУ

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630 млн

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 194 воєнні злочини

Окупанти посилили митні заходи на кордоні Луганської області та РФ

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, вісім поранено

Ворог перекидає о/с до Білорусі та розміщує військових у будинках мирних жителів Херсонської та Запорізької областей

Ворог уночі обстріляв Нікополь із важкої артилерії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА