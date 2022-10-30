Домовленості щодо руху суден у рамках "зернової угоди" 30 жовтня немає

Домовленості про рух суховантажів морським гуманітарним коридором, створеним у рамках чорноморської зернової ініціативи, 30 жовтня не досягнуто, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ та обговорюючи наступні кроки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 30 жовтня "не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають".

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації РФ щодо призупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі, наголошується в повідомленні.

У Центрі уточнили, що зараз понад 10 суден, що входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.

"29 жовтня дев'ять суден (п'ять, що убувають і чотири, які прибувають) благополучно пройшли морським гуманітарним коридором", - повідомили в СКЦ.

Раніше в суботу в МЗС Росії заявили, що Москва з урахуванням "атаки українських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі" зупиняє на невизначений час реалізацію "чорноморської ініціативи" щодо вивезення української сільгосппродукції. Після цього постпредство РФ при ООН офіційно повідомило Генсекретаря ООН про призупинення участі у "зерновій угоді".

Крім того, Росія запросила на 31 жовтня засідання Ради Безпеки ООН.