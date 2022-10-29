Події

22:07 29.10.2022

Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

1 хв читати
Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда, яка опікується обмінами, зробить усе, щоб повернути всіх полонених українців.

"Сьогодні нам вдалося повернути з російського полону ще 52 особи: 50 наших захисників та двох цивільних", - сказав він у відеозверненні у суботу.

"Серед них - бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонівці... Андрій Альбов - начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, він був евакуйований з "Азовсталі". Василь Чаленко - доброволець, тероборонівець, командир відділення розвідувального взводу", - сказав він.

За словами президента, "є серед цих 52-х і моряк зі Зміїного, а також нацгвардієць, якого захопили в полон під час захисту Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі".

"Ми пам'ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії та на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожну та кожного. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець та інші. Загалом за час із березня вже звільнено з російського полону 1031 людину", - сказав президент.

 

 

Теги: #україна #росія #полонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:53 29.10.2022
Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

21:15 29.10.2022
У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

20:18 29.10.2022
Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

19:15 29.10.2022
Єрмак: Вихід РФ із зернової угоди – це агонія злочинців, час яких добігає кінця

Єрмак: Вихід РФ із зернової угоди – це агонія злочинців, час яких добігає кінця

06:47 29.10.2022
Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

19:12 28.10.2022
США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

08:21 28.10.2022
США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

08:15 28.10.2022
Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

19:41 27.10.2022
США у стратегії національної безпеки назвали РФ "гострою загрозою", а КНР - "основним викликом"

США у стратегії національної безпеки назвали РФ "гострою загрозою", а КНР - "основним викликом"

07:08 27.10.2022
Фахівці не виявили мін у морському гумкоридорі, створеному в рамках стамбульської зернової угоди

Фахівці не виявили мін у морському гумкоридорі, створеному в рамках стамбульської зернової угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

Мінінфраструктури України наголошує на гуманітарному характері "зернової ініціативи" і готове продовжувати оперативно відвантажувати агропродукцію

СКЦ у Стамбулі закликав усі сторони "зернової ініціативи" утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу виконання угод

ЗС України завдали 17 авіаударів по районах зосередження окупантів, ППО знищено ракету Х-59 та 2 БПЛА

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у тисняві в Сеулі під час святкування Хелловіна зросла до 120

В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

Мінінфраструктури України наголошує на гуманітарному характері "зернової ініціативи" і готове продовжувати оперативно відвантажувати агропродукцію

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК, його вже відправляють у війська

РФ утримує у Чорному морі 9 кораблів, які мають 20 готових до запуску ракет "Калібр"

Українські військовослужбовці збили ракету "Іскандер-К", спрямовану на Запоріжжя

Німеччина передала ДСНС України 14 генераторів

За суботу ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив 29 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА