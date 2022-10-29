Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда, яка опікується обмінами, зробить усе, щоб повернути всіх полонених українців.

"Сьогодні нам вдалося повернути з російського полону ще 52 особи: 50 наших захисників та двох цивільних", - сказав він у відеозверненні у суботу.

"Серед них - бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонівці... Андрій Альбов - начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, він був евакуйований з "Азовсталі". Василь Чаленко - доброволець, тероборонівець, командир відділення розвідувального взводу", - сказав він.

За словами президента, "є серед цих 52-х і моряк зі Зміїного, а також нацгвардієць, якого захопили в полон під час захисту Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі".

"Ми пам'ятаємо про всіх, кого утримують у полоні в Росії та на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожну та кожного. Наша команда, яка займається обмінами, працює постійно. Це Буданов, Єрмак, Усов, Лубінець та інші. Загалом за час із березня вже звільнено з російського полону 1031 людину", - сказав президент.