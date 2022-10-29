Події

21:15 29.10.2022

У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

1 хв читати
У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

Росія запросила на 31 жовтня засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з атаками українських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту і з призупиненням участі Москви в стамбульській зерновій ініціативі, заявив заступник постпреда РФ при Організації Дмитро Полянський.

"У світлі вчиненої Україною 29 жовтня атаки проти кораблів Чорноморського флоту, задіяних у гарантуванні безпеки суден, що доставляють українське зерно в рамках так званої "чорноморської ініціативи", постпредство повідомило Генсека ООН про те, що Росія припиняє участь у ній", - написав Полянський в телеграмі.

Як зазначив російський дипломат, Москва "запросила на понеділок 31 жовтня засідання РБ ООН стосовно цього сюжету".

 

 

Теги: #оон #росія #угода #призупинення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:07 29.10.2022
Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

21:53 29.10.2022
Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

20:18 29.10.2022
Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

20:14 29.10.2022
ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

ООН контактує з владою РФ у зв'язку із заявою Москви про призупинення участі в "зерновій угоді"

19:15 29.10.2022
Єрмак: Вихід РФ із зернової угоди – це агонія злочинців, час яких добігає кінця

Єрмак: Вихід РФ із зернової угоди – це агонія злочинців, час яких добігає кінця

18:48 29.10.2022
Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

08:06 29.10.2022
ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

07:02 29.10.2022
У ЄС назвали історичною угоду між Ліваном та Ізраїлем щодо морського кордону

У ЄС назвали історичною угоду між Ліваном та Ізраїлем щодо морського кордону

06:47 29.10.2022
Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

19:41 27.10.2022
США у стратегії національної безпеки назвали РФ "гострою загрозою", а КНР - "основним викликом"

США у стратегії національної безпеки назвали РФ "гострою загрозою", а КНР - "основним викликом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми зробимо все, щоб повернути кожного українця з російського полону – Зеленський

В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

Рішення Росії призупинити роботу "зернового коридору" вимагає жорсткої реакції з боку ООН і G-20

Мінінфраструктури України наголошує на гуманітарному характері "зернової ініціативи" і готове продовжувати оперативно відвантажувати агропродукцію

СКЦ у Стамбулі закликав усі сторони "зернової ініціативи" утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу виконання угод

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у тисняві в Сеулі під час святкування Хелловіна зросла до 120

В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

Мінінфраструктури України наголошує на гуманітарному характері "зернової ініціативи" і готове продовжувати оперативно відвантажувати агропродукцію

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК, його вже відправляють у війська

РФ утримує у Чорному морі 9 кораблів, які мають 20 готових до запуску ракет "Калібр"

Українські військовослужбовці збили ракету "Іскандер-К", спрямовану на Запоріжжя

Німеччина передала ДСНС України 14 генераторів

За суботу ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив 29 обстрілів із РСЗВ

Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на вихід РФ із зернових угод – прессекретар президента

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА