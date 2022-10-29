У Росії заявили, що офіційно повідомили генсека ООН про призупинення участі в "зерновій угоді"

Росія запросила на 31 жовтня засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з атаками українських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту і з призупиненням участі Москви в стамбульській зерновій ініціативі, заявив заступник постпреда РФ при Організації Дмитро Полянський.

"У світлі вчиненої Україною 29 жовтня атаки проти кораблів Чорноморського флоту, задіяних у гарантуванні безпеки суден, що доставляють українське зерно в рамках так званої "чорноморської ініціативи", постпредство повідомило Генсека ООН про те, що Росія припиняє участь у ній", - написав Полянський в телеграмі.

Як зазначив російський дипломат, Москва "запросила на понеділок 31 жовтня засідання РБ ООН стосовно цього сюжету".