Мінінфраструктури України наголошує на гуманітарному характері "зернової ініціативи" і готове продовжувати оперативно відвантажувати агропродукцію

У Міністерстві інфраструктури України наголосили, що реалізація "Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" несе виключно гуманітарний характер.

Про це йдеться в офіційній заяві міністерства, опублікованій у фейсбуці.

"Саме тому українська сторона не зупинила коридор, навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання "Ініціативи"), 23 вересня - на порт "Одеса", а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру", - заявили у міністерстві.

З 1 серпня, з моменту виходу з українського порту «Одеса» першого судна і до сьогодні нам вдалося експортувати більше 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн - до країн Африки та Азії. В рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

"Разом з тим наголошуємо, що Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу та готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - заявили в Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, ООН закликає Росію, Україну та Туреччину утримуватися від кроків, що загрожують стамбульській зерновій ініціативі.

Раніше зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський повідомив, що Росія найближчим часом офіційно повідомить генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про призупинення участі в реалізації чорноморської зернової ініціативи.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

27 жовтня у спільному координаційному центрі повідомили, що станом на цю дату загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 9 млн 239 тис. 819 тонн.