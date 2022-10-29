Події

19:27 29.10.2022

РФ утримує у Чорному морі 9 кораблів, які мають 20 готових до запуску ракет "Калібр"

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РФ утримує у Чорному морі 9 кораблів, які мають 20 готових до запуску ракет "Калібр"

Росія продовжує утримувати угруповання із 9 кораблів в акваторії Чорного моря, повідомляє оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі знаходиться 9 кораблів ворожого флоту. Серед них 1 ВДК, а також 2 надводні та 1 підводний ракетоносії, які мають у готовності до застосування 20 крилатих ракет типу "Калібр", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

У ОК "Південь" нагадали обов'язковості дотримання заходів безпеки і закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

"Будьте пильними і розсудливими, не наражайте себе на небезпеку в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #чорне_море #ракети #готовність

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