РФ утримує у Чорному морі 9 кораблів, які мають 20 готових до запуску ракет "Калібр"

Росія продовжує утримувати угруповання із 9 кораблів в акваторії Чорного моря, повідомляє оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі знаходиться 9 кораблів ворожого флоту. Серед них 1 ВДК, а також 2 надводні та 1 підводний ракетоносії, які мають у готовності до застосування 20 крилатих ракет типу "Калібр", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

У ОК "Південь" нагадали обов'язковості дотримання заходів безпеки і закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

"Будьте пильними і розсудливими, не наражайте себе на небезпеку в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні", - наголошується в повідомленні.