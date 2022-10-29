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18:57 29.10.2022

ЗС України завдали 17 авіаударів по районах зосередження окупантів, ППО знищено ракету Х-59 та 2 БПЛА

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ЗС України завдали 17 авіаударів по районах зосередження окупантів, ППО знищено ракету Х-59 та 2 БПЛА

Українська авіація завдала 17 ударів по скупченню російських окупантів, сили ППО знищили крилату ракету Х-59 і 2 БПЛА, артилерія і ракетні війська вразили 4 райони зосередження озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 7 військових об'єктів противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як йдеться у суботньому зведенні Генштабу на фейсбуці, авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогові 17 ударів. 11 з них – у райони зосередження озброєння та військової техніки, 3 – у взводні опорні пункти, а також 3 – у позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БПЛА "Орлан-10" ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за поточну добу вразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів.

Теги: #зсу #удари

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