Події

13:57 29.10.2022

Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО – ОК "Південь"

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Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО – ОК "Південь"

В оперативному командуванні "Південь" не мають підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Севастопольській бухті вночі і вранці в суботу, але припускають, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

"Зараз офіційного підтвердження немає... невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - сказала керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону в суботу.

У свою чергу, радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко написав у своєму телеграм-каналі, що "в результаті необережного поводження з вибуховими речовинами в Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ – зокрема фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр", з якого в липні випускали ракети по Вінниці, що забрали життя десятків українців.

Пізніше Геращенко повідомив, що окупанти перекрили вхід в Севастопольську бухту, а також екстрено відключають всі камери відеоспостереження.

Водночас ватажок окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку літальних і надводних безпілотників по об'єктах військової інфраструктури в акваторії Севастопольської бухти, назвав її "наймасовішою" і повідомив про посилену роботу ППО. "Всі апарати знищені - тому спостерігалися вибухи... суттєва, масована атака. Флоту вдалося впоратися з ними", - сказав він.

Теги: #севастополь #вибухи

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