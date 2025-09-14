ВМС ЗС в ніч на 11 вересня уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Севастополі

Військово-Морські Сили ЗС України в ніч на 11 вересня здійснили удар по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

За даними пресслужби ВМС, уражено об’єкт на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь.

"Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф", – ідеться в повідомленні, оприлюдненому в неділю вранці у телеграм-каналі.

