Інтерфакс-Україна
Події
06:43 14.09.2025

ВМС ЗС в ніч на 11 вересня уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Севастополі

1 хв читати

Військово-Морські Сили ЗС України в ніч на 11 вересня здійснили удар по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

За даними пресслужби ВМС, уражено об’єкт на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь.

"Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф", – ідеться в повідомленні, оприлюдненому в неділю вранці у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/16471

Теги: #вмз #чф #севастополь

