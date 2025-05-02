Інтерфакс-Україна
Події
17:11 02.05.2025

Дрони атакували Севастополь та військові аеродроми в Криму – Братчук

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В ніч на п'ятницю в Криму відбулась комбінована атака морських та повітряних безпілотників, через яку зазнали ураження військові об'єкти, зокрема, аеродроми тактичної авіації, повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв визнав, що атака дійсно була. Він говорить про використання Україною морських дронів. Відповідно, морські дрони стали "носіями" для наших інших "комарів" – FPV, які злітають з них і наносять удари по військових об'єктах у Криму… крім того, було гучно там, де розташовані аеродроми, з яких злітає ворожа тактична авіація, та такі майданчикі, як Гвардійське, де розташована ракетна бригада", - сказав він в ефірі телемарофону.

Він уточнив, що наразі триває дорозвідка, але відомо, що в Бахчисарайському районі зайнялася пожежа в районі військового аеродрому "Кача".

Теги: #дрони #севастополь #атака

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