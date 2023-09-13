Події

14:43 13.09.2023

Порошенко про український удар по Севастополю: Не може не радувати ракетний бумеранг ЗСУ

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Порошенко про український удар по Севастополю: Не може не радувати ракетний бумеранг ЗСУ

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко відреагував на удари ЗСУ по заводу в Севастополі й наголосив, що це ракетний бумеранг за злочини РФ.

"Украдене не приносить успіху. А за злочини завжди треба відповідати. Сьогодні Збройні сили України уразили російські бойові кораблі на території заводу в Севастополі, який іще в лютому-березні 2014 року був украдений у мене окупаційною владою рф, перейменований на совковий лад — Севморзавод орджонікідзе і перепрофільований для виробництва російської зброї", - написав Порошенко в телеграм-каналі.

"Тому не може не радувати ракетний бумеранг Збройних сил України по заводу і те, що принаймні один корабель не буде запускати по нас балістичні ракети", - наголосив лідер "Євросолідарності".

Раніше окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки. У Міноборони Росії заявили про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі. Представник ГУ розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму.

Теги: #севастополь #порошенко #удар #реакція

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