В ЦПД назвали проведені окупантами вибори у Севастополі незаконними

Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation

РФ у чергових спробах легалізувати окупацію Криму провела незаконні "вибори губернатора" Севастополя та заявила про перемогу нинішнього очільника у 81% голосів, що не відповідає дійсності; вибори є незаконними, а їх мета - створити ілюзію "демократичних процесів", заявили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради Національної безпеки та оборони України.

"Росія заявляє про "рекордну явку" на псевдовиборах у тимчасово окупованому Севастополі. За словами гауляйтера михайла развожаєва, на дільниці прийшли майже 67% виборців, а сам він "переміг" із понад 81% голосів. Насправді, як повідомляють представники руху спротиву на ТОТ "Жовта стрічка", люди масово бойкотували голосування, а виборчі дільниці були майже порожні", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві наголосили, що РФ використовує такі інсценування, щоб створити ілюзію "демократичних процесів" на окупованому півострові Криму.

"Тож очевидно, що захмарні цифри підтримки кремлівського гауляйтера Развожаєва просто намальовані. Навіть за рахунок росіян, які переселилися у Крим під час окупації, кремль не може забезпечити реальну підтримку своїх ставлеників", - наголошується в повідомленні.

"Ці "вибори" є незаконними. Вони не визнаються Україною та міжнародною спільнотою, а їхнє проведення — ще одна спроба росії легалізувати окупацію Криму й нав’язати світові картинку "нормального життя" під контролем рф. Реальність же зовсім інша: репресії, ізоляція та тотальний контроль над населенням", - відзначили в ЦПД.