Інтерфакс-Україна
Події
13:30 16.09.2025

В ЦПД назвали проведені окупантами вибори у Севастополі незаконними

2 хв читати
В ЦПД назвали проведені окупантами вибори у Севастополі незаконними
Фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation

РФ у чергових спробах легалізувати окупацію Криму провела незаконні "вибори губернатора" Севастополя та заявила про перемогу нинішнього очільника у 81% голосів, що не відповідає дійсності; вибори є незаконними, а їх мета - створити ілюзію "демократичних процесів", заявили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) Ради Національної безпеки та оборони України.

"Росія заявляє про "рекордну явку" на псевдовиборах у тимчасово окупованому Севастополі. За словами гауляйтера михайла развожаєва, на дільниці прийшли майже 67% виборців, а сам він "переміг" із понад 81% голосів. Насправді, як повідомляють представники руху спротиву на ТОТ "Жовта стрічка", люди масово бойкотували голосування, а виборчі дільниці були майже порожні", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві наголосили, що РФ використовує такі інсценування, щоб створити ілюзію "демократичних процесів" на окупованому півострові Криму.

"Тож очевидно, що захмарні цифри підтримки кремлівського гауляйтера Развожаєва просто намальовані. Навіть за рахунок росіян, які переселилися у Крим під час окупації, кремль не може забезпечити реальну підтримку своїх ставлеників", - наголошується в повідомленні.

"Ці "вибори" є незаконними. Вони не визнаються Україною та міжнародною спільнотою, а їхнє проведення — ще одна спроба росії легалізувати окупацію Криму й нав’язати світові картинку "нормального життя" під контролем рф. Реальність же зовсім інша: репресії, ізоляція та тотальний контроль над населенням", - відзначили в ЦПД.

Теги: #цпд #вибори #севастополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 14.09.2025
ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

06:43 14.09.2025
ВМС ЗС в ніч на 11 вересня уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Севастополі

ВМС ЗС в ніч на 11 вересня уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у Севастополі

16:05 12.09.2025
РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

07:12 09.09.2025
У Норвегії перемогла панівна лейбористська партія, прем’єр залишиться на чолі уряду

У Норвегії перемогла панівна лейбористська партія, прем’єр залишиться на чолі уряду

15:35 08.09.2025
Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

13:38 31.08.2025
Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

10:58 21.08.2025
Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

20:51 18.08.2025
Зеленський: Ми відкриті до виборів, однак для їх проведення необхідно перемир’я

Зеленський: Ми відкриті до виборів, однак для їх проведення необхідно перемир’я

23:07 29.07.2025
Проведення виборів під час воєнного стану неможливе - Стефанчук

Проведення виборів під час воєнного стану неможливе - Стефанчук

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

ОСТАННЄ

Нову систему сплати туристичного збору для паломників запустили в Умані

Логістичний центр "Епіцентр" на Київщині постраждав внаслідок удару дронів

Єврокомісія: ми не оголошували дату представлення 19-го пакету санкцій для РФ, тому немає відтермінування

У Києві відбувся благодійний забіг Spartan на підтримку ГУР

Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

ЄС проводить консультації щодо певних положень 19-го пакету санкцій – радник президента

Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

Дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, стає прохолодніше

Свириденко повідомила про двох загиблих у Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА