Події

13:38 29.10.2022

За добу обстріляно 15 населених пунктів Донецької області, евакуйовано 321 мирного жителя

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За добу обстріляно 15 населених пунктів Донецької області, евакуйовано 321 мирного жителя

Російські окупанти завдали 29 ударів по Донецькій області за минулу добу, обстрілів зазнали 15 населених пунктів, повідомляє в суботу відділ комунікації поліції Донецької області.

"Ворог накрив вогнем міста Авдіївку, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Курдюмівка, Опитне, Північне, Ластівчине, Карлівка, Тоненьке, Бахмутське, Дружба. Окупаційні війська стріляли з артилерії, РСЗВ "Град", "Ураган", мінометів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів знищено та пошкоджено 5 житлових будинків та дитячий садок, є загиблі та поранені, однак у поліції не називають їхню кількість.

"Артилерійські обстріли не вщухають на Бахмутському напрямку. Зокрема, у Курдюмівці та північному від ворожих влучень загинули люди. Є травмовані в Бахмуті, Соледарі та Бахмутському. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки", - повідомляється у зведенні.

Поліція і Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції з області евакуйовано ще 321 особу, з початку обов'язкової евакуації - понад 26 тис. 800 осіб, серед них 4187 – діти, 1644 – люди з інвалідністю.

Як повідомлялося, три мирних жителя Донецької області загинули і вісім дістали поранень внаслідок обстрілів російських окупантів за добу п'ятниці, 28 жовтня, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. Також, за його словами, поранення дістали шість мирних жителів в інших областях країни.

Теги: #обстріли #донецька_область

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