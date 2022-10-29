Події

08:46 29.10.2022

На Луганщині окупанти проводять особистий огляд людей та їх майна, а також затримують їх

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На Луганщині окупанти проводять особистий огляд людей та їх майна, а також затримують їх

На Луганщині російські окупанти проводять особистий огляд людей та їх майна, а також затримують їх, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Разом із посиленням комендантської години на окупованій території так званим правоохоронним органам надано право проводити особистий огляд людей, їх речей, житла, транспортних засобів, а при підставах – затримувати громадян і транспортні засоби", - написав він у телеграм-каналі.

"Тобто сподобалася квартира - можна її безпідставно обшукати, знайти щось цікаве. Ну або цінне", - пояснив Гайдай.

Водночас, за словами голови ОВА, російські війська продовжують обстріл звільнених населених пунктів.

Так, 28 жовтня постраждали, зокрема, Невське, Новоєгорівка, Білогорівка та Стельмахівка на куп'янському та лиманському напрямках.

 

 

 

Теги: #обшук #громадяни #луганська_область

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