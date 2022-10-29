Окупанти обстрілювали три ОТГ Дніпропетровщини, зруйновано житлові будинки, магазини, підприємства, газопровід та електромережі, є поранений

Російські окупанти обстрілювали три ОТГ Дніпропетровської області, зруйновано житлові будинки, магазини, підприємства, газопровід та електромережі, є поранений, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранено 39-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні. Стан середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що у місті пошкоджено 8 багатоповерхових і приватних будинків, кілька магазинів, меблеву фабрику, готель, автобусну зупинку, газопровід та електромережі.

Також російські снаряди спричинили пожежу на автозаправній станції та в гаражному кооперативі. Вогнеборці полум'я вже приборкали.

У Марганецькій та Мирівській ОТГ обійшлося без постраждалих.

У решті району ніч без надзвичайних ситуацій і цієї хвилини спокійно.