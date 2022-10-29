Противник евакуюється з Херсонської області, вивозить медобладнання, а в Бериславі окупанти заселяються до приватних будинків місцевих жителів

Російські окупанти евакуюються з Херсонської області, вивозять медичне обладнання, а у Бериславі заселяються до приватних будинків місцевих жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Продовжується так звана “евакуація” окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти", - йдеться у ранковому суботньому зведенні.

Зазначається, що лікарям, які відмовляються їхати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами.

Також у населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні будинки.

Водночас у зв'язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Білгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень противник змушений евакуювати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.