Події

07:32 29.10.2022

Противник евакуюється з Херсонської області, вивозить медобладнання, а в Бериславі окупанти заселяються до приватних будинків місцевих жителів

1 хв читати
Противник евакуюється з Херсонської області, вивозить медобладнання, а в Бериславі окупанти заселяються до приватних будинків місцевих жителів

Російські окупанти евакуюються з Херсонської області, вивозять медичне обладнання, а у Бериславі заселяються до приватних будинків місцевих жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Продовжується так звана “евакуація” окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти", - йдеться у ранковому суботньому зведенні.

Зазначається, що лікарям, які відмовляються їхати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами.

Також у населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні будинки.

Водночас у зв'язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Білгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень противник змушений евакуювати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 29.10.2022
Сили оборони знищили близько 320 одиниць о/с ворога, майже сто поранено у Донецькій та Луганській області

Сили оборони знищили близько 320 одиниць о/с ворога, майже сто поранено у Донецькій та Луганській області

07:14 29.10.2022
ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах трьох населених пунктів Донецької області

ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах трьох населених пунктів Донецької області

19:08 28.10.2022
Окупанти продовжують т.зв. "евакуацію" на тимчасово зайнятій території Херсонської області, посилюють фільтраційні заходи у Запорізькій області

Окупанти продовжують т.зв. "евакуацію" на тимчасово зайнятій території Херсонської області, посилюють фільтраційні заходи у Запорізькій області

19:01 28.10.2022
Українська авіація за добу завдала 24 ударів по російських окупантах, уражено 20 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ЗРК противника

Українська авіація за добу завдала 24 ударів по російських окупантах, уражено 20 районів зосередження військової техніки та 4 позиції ЗРК противника

07:43 28.10.2022
За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

07:38 28.10.2022
Російське командування намагається приховувати реальні втрати ворога, щоби не було паніки серед військових

Російське командування намагається приховувати реальні втрати ворога, щоби не було паніки серед військових

07:49 27.10.2022
Підтверджено втрати ворога 25 жовтня в районах Берислава та Голубівки на півдні та сході України

Підтверджено втрати ворога 25 жовтня в районах Берислава та Голубівки на півдні та сході України

07:32 27.10.2022
ЗС України відбили атаки противника в районах 7 населених пунктів на сході України

ЗС України відбили атаки противника в районах 7 населених пунктів на сході України

07:29 27.10.2022
За добу ворог завдав 18 авіаційних і 4 ракетні удари та здійснив 56 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 18 авіаційних і 4 ракетні удари та здійснив 56 обстрілів із РСЗВ

19:07 26.10.2022
Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали одного ракетного удару і здійснили 11 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали одного ракетного удару і здійснили 11 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілювали три ОТГ Дніпропетровщини, зруйновано житлові будинки, магазини, підприємства, газопровід та електромережі, є поранений

За добу п'ятниці втрати противника на півдні склали 34 особи о/с, 16 одиниць техніки та три склади боєприпасів

На деокупованих територіях Донецької області будують фортифікаційні споруди

Окупанти дали місцевим жителям поблизу Херсона дві доби на виселення із власних приміщень та евакуацію

Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

У ЄС назвали історичною угоду між Ліваном та Ізраїлем щодо морського кордону

У МЗС України розраховують на ефективне реагування міжнародної спільноти на злочини РФ

Залужний поінформував генерала Міллі про ключові завдання української армії

Шість суховантажів доставлять українське продовольство до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії

Жовква обговорив із представником ЄС російську агресію та необхідність посилення санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА