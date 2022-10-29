Події

07:02 29.10.2022

У ЄС назвали історичною угоду між Ліваном та Ізраїлем щодо морського кордону

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Європейський союз вітає підписання угоди про делімітацію морського кордону між Ліваном та Ізраїлем, заявив у п'ятницю офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС).

"Ця історична угода сприятиме стабільності та процвітанню двох сусідів, а також регіону в цілому. ЄС закликає сторони продовжувати конструктивну взаємодію", - йдеться в комюніке, опублікованому у Брюсселі.

У документі міститься "висока оцінка ролі США у сприянні переговорам".

"ЄС готовий продовжувати розвивати партнерські відносини як з Ізраїлем, так і з Ліваном та підтримувати зусилля щодо регіональної співпраці на благо всіх", - зазначив представник ЄВС.

 

 

Теги: #єс #угода #ліван #захід

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