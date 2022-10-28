Події

22:36 28.10.2022

Зеленський подякував Канаді за випуск суверенних облігацій

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Зеленський подякував Канаді за випуск суверенних облігацій

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді за випуск суверенних облігацій для допомоги країні.

"Хочу подякувати сьогодні Канаді – нашим давнім і щирим партнерам за безпрецедентний вчинок щодо випуску суверенних облігацій Канади, всі кошти від розміщення яких буде спрямовано на допомогу Україні. Обсяг – $0,5 млрд. І ці облігації будуть доступні для інвестицій не лише в Канаді, а в усьому світі", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

Зеленський зазначив: "Це надзвичайно потужний приклад для всіх наших партнерів".

Він також подякував США – "сьогодні оголошено про черговий пакет військової допомоги Україні".

"Його обсяг – $275 млн. Дуже потрібні речі для наших оборонців, і вони дозволять нам крок за кроком звільняти нашу територію. Це не тільки те, що дозволяє нам просуватись на полі бою, це те, що дозволяє нам гарантувати людям фундаментальне право на життя", - сказав президент.

Теги: #президент #канада #вдячність

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