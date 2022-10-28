Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішня хвиля мобілізації в РФ, про завершення якої було оголошено у п'ятницю, насправді не остання.

"Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації. Про нібито непотрібність нових хвиль для відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

"Хоча Росія намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росії може знадобитися нова хвиля відправки людей на війну", - сказав він.

За словами президента, "ми до цього готуємося. Готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-які можливості, щоб продовжувати війну, зокрема завдяки своїм спільникам в Ірані".