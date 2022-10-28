Події

20:58 28.10.2022

Помер один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

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Помер один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

Американський музикант і виконавець, один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс помер у п'ятницю у своєму будинку у штаті Теннессі у віці 87 років, повідомляє Associated Press.

Розквіт його кар'єри припав на середину 1960-х років, він увійшов до плеяди знаменитих виконавців рок-н-ролу, таких як Елвіс Преслі, Чак Беррі та Літтл Річард.

За час творчої діяльності він записав понад 40 платівок. Його ім'я у першій десятці вписано у "Залі слави рок-н-ролу".

 

 

Теги: #смерть #співак

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