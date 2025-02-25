СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом "Shaman", який публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України.

"Зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців росії, які публічно підтримують дії керівництва рф, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України. Для цього Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку путіна та окупаційних угруповань країни-агресора", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань РФ, які воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію проти України, розпочату у 2014 році.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

"Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста до відповідальності.