Події

13:30 25.02.2025

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

2 хв читати

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом "Shaman", який публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України.

"Зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців росії, які публічно підтримують дії керівництва рф, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України. Для цього Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку путіна та окупаційних угруповань країни-агресора", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань РФ, які воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію проти України, розпочату у 2014 році.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

"Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста до відповідальності.

Теги: #сбу #підозра #співак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 23.02.2025
Глава СБУ: Ми не допустили відновлення домінування РФ на морі

Глава СБУ: Ми не допустили відновлення домінування РФ на морі

16:02 23.02.2025
Глава СБУ: Україна б'є винятково по законних цілях в РФ, тоді як ворог ракетно-дроновими ударами вчиняє акти тероризму

Глава СБУ: Україна б'є винятково по законних цілях в РФ, тоді як ворог ракетно-дроновими ударами вчиняє акти тероризму

15:14 23.02.2025
Оперативна обстановка в країні залишається повністю контрольованою – глава СБУ

Оперативна обстановка в країні залишається повністю контрольованою – глава СБУ

11:23 22.02.2025
Українські дрони знеструмили нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" в РФ

Українські дрони знеструмили нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" в РФ

18:18 21.02.2025
Ексголова Тернопільської облради підозрюється у недекларуванні майна на понад 2 млн грн - НАБУ

Ексголова Тернопільської облради підозрюється у недекларуванні майна на понад 2 млн грн - НАБУ

13:48 11.02.2025
Сину екснардепа Гапочки повідомлено про підозру в колабораціонізмі - Нацполіція

Сину екснардепа Гапочки повідомлено про підозру в колабораціонізмі - Нацполіція

12:42 11.02.2025
Експосадовця Держказначейства підозрюють у декларуванні недостовірної інформації на понад 95 млн грн

Експосадовця Держказначейства підозрюють у декларуванні недостовірної інформації на понад 95 млн грн

02:35 08.02.2025
Чотирьом неповнолітнім повідомили про підозру за побиття чоловіка в Києві

Чотирьом неповнолітнім повідомили про підозру за побиття чоловіка в Києві

15:45 04.02.2025
На Київщині батьки залишили новонароджену дитину на вулиці під парканом, їм повідомлено про підозру

На Київщині батьки залишили новонароджену дитину на вулиці під парканом, їм повідомлено про підозру

13:12 01.02.2025
Повідомлено про підозру учасникам підпільної "марксистської організації", які зривали мобілізацію та закликали не донатити на ЗСУ

Повідомлено про підозру учасникам підпільної "марксистської організації", які зривали мобілізацію та закликали не донатити на ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

ОСТАННЄ

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

Невеликий сніг у східних, Сумській та Дніпропетровській областях у середу, на заході країни – 5-10° тепла

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Міноборони створило ДП "Цифрова Армія" для допомоги військовим, цивільним і бізнесу

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Франція пропонує Європі розширити свій ядерний щит, розмістивши ядерну зброю в Німеччині

Якщо перемир'я не буде дотримано, це буде найкращим доказом несерйозності Росії – Макрон

Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА