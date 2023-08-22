Тото Кутуньйо помер на 81-му році життя

Італійський співак і композитор Сальваторе (Тото) Кутуньйо пішов із життя у вівторок, минулого місяця йому виповнилося 80 років, повідомляє Ansa.

За даними агентства, знаменитий співак помер у міланській клініці "Сан-Рафаеле" після тривалої хвороби.

Кутуньйо прославився піснею L'italiano, відомий співпрацею з такими виконавцями, як Адріано Челентано, Джо Дассен і Даліда. У 1990 році Кутуньйо переміг у конкурсі пісні "Євробачення" в Загребі з піснею Insieme: 1992.

Музикант народився 7 липня 1943 року в місті Фоздіново. Пізніше його сім'я переїхала в місто Спецію на лігурійському узбережжі. З дитинства Кутуньйо захоплювався музикою, грав на ударних інструментах у місцевих музичних гуртах.

Музична кар'єра Кутуньйо розпочалася в 70-х роках минулого століття. На його мелодії написано тексти французьких пісень Et si tu n'existais pas, Salut і L'ete indien. 1976 року Кутуньйо вперше брав участь у фестивалі Сан-Ремо з піснею Volo AZ 504 у складі гурту Albatros і посів третє місце.

У 1980 році співак виграв конкурс у Сан-Ремо з піснею Solo noi. У 1983 році брав участь у фестивалі в Сан-Ремо з піснею L'italiano. У наступні кілька років Кутуньйо знову успішно виступав на фестивалі в Сан-Ремо.

З 1998-го по 2000 рік Кутуньйо вів на італійському телебаченні програму I fatti vostri, а також продовжив гастролі в різних країнах.

У 1971 році музикант одружився з Карлою Кутуньйо. У 1989 році від позашлюбного зв'язку в нього народився син Ніко.