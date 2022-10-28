Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екскерівника КиївськоЇ ДАІ Курінного

Печерський районний суд м. Києва у п'ятницю надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо колишнього начальника столичного Управління ДАІ, який ховається на території держави-агресора, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За версією слідства, підозрюваний організував складання інспекторами ДАІ свідомо неправдивих офіційних документів про нібито невиконання вимоги про зупинення особами, зокрема активістами громадського руху "Автомайдан", які 29 грудня 2013 року здійснювали автопробіг у напрямку резиденції колишнього президента", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за результатами розгляду судами явно неправдивих офіційних документів у січні-лютому 2014 року притягнуто до адміністративної відповідальності як учасників автопробігу, так і власників транспортних засобів, які не брали у ньому участі. Надалі частина таких рішень судів скасована судом апеляційної інстанції.

"Колишній правоохоронець підозрюється у вчиненні, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, а також організації незаконної перешкоди проведенню мітингів та демонстрацій та складання посадовою особою неправдивого офіційного документа (ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 365, ч. 4 статті 41, ч. 3 статті 27, статті 340, ч. 4 статті 41, ч. 3 статті 27, ч. 1 статті 366 КК України)", - наголошують у ОГП.

Там додають, що дозвіл на спеціальне досудове розслідування дає право стороні обвинувачення здійснювати його за відсутності підозрюваного (in absentia). Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

При цьому в ОГП не уточнюють ім'я фігуранта, проте джерела агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що йдеться про Анатолія Курінного.