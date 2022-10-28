Події

19:12 28.10.2022

США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

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США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

У Вашингтоні вирішили виділити Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $275 млн, повідомила у п'ятницю заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

"Сьогодні міністерство оголошує про затвердження 24-го президентського пакета допомоги розміром $275 млн для задоволення потреб України у сфері безпеки та оборони", - сказала Сінгх на брифінгу.

За її словами, в цей транш допомоги входять засоби на придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS, 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів, понад 1,3 тис. протитанкових систем, 125 армійських позашляховиків і чотири супутникові антени.

Загалом від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Теги: #сша #україна #допомога

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