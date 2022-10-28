Окупанти продовжують т.зв. "евакуацію" на тимчасово зайнятій території Херсонської області, посилюють фільтраційні заходи у Запорізькій області

Російські окупанти продовжують так звану "евакуацію" на тимчасово зайнятій території Херсонської області, а також посилюють фільтраційні заходи у Запорізькій області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Продовжується так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. У населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власного житла та евакуацію", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на шляхах евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

"Водночас у населені пункти Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців", - уточнюють у Генштабі.

Там додають, що окупантами посилено фільтраційні заходи у населеному пункті Велика Білозерка Запорізької області.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0f71ran3Ftu1VyYfcZvWTK9jW73kr851iBirYzQ2fKq7KuzBcQT4nwnPa53mgHMNgl