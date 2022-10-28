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18:18 28.10.2022

САП підозрює ексголову Держприкордонслужби Цигикала у зловживанні владою, яке завдало збитків у понад 10,6 млн грн

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САП підозрює ексголову Держприкордонслужби Цигикала у зловживанні владою, яке завдало збитків у понад 10,6 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України про підозру в зловживанні владою, що призвело до тяжких наслідків.

Як повідомляє пресслужба САП, про підозру також було повідомлено начальнику першого окремого відділу капітального будівництва Держприкордонслужби та директору приватної компанії-забудовника. Усім трьом інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

"Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати в першому півріччі 2019 року Держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Водночас Держприкордонслужба отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові. Попри укладені договори з Держприкордонслужбою, компанія-забудовник продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям", - зазначено в повідомленні.

Пізніше компанія-забудовник запропонувала керівнику Держприкордонслужби України схему "заміни", і він пристав на пропозицію.

"Слідство має докази, що посадовці Держприкордонслужби діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби характер", - зазначили у САП.

У повідомленні не називають імена підозрюваних, проте джерела агентства "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що про підозру було повідомлено Петру Цигикалу, який очолював Держприкордонслужбу з 25 липня 2017 року до 31 травня 2019 року, а також Бігуну О.М. та Романенко О.В.

Теги: #підозра #цигикал

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