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17:09 28.10.2022

Кличко: Фахівці "Укренерго" працюють, щоб усунути дефіцит електроенергії за 2-3 тижні

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Кличко: Фахівці "Укренерго" працюють, щоб усунути дефіцит електроенергії за 2-3 тижні

Якщо не станеться надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" зможуть усунути дефіцит електроенергії у столиці за два-три тижні, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У зв'язку зі значним дефіцитом електроенергії – від 20% до 50% – система енергозабезпечення міста працює в екстреному режимі. Відтак, електропостачання тимчасово вимикають в усіх районах столиці. Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом двох- трьох тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об'єкти критичної інфраструктури", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Кличко також зазначив, що місто робить все можливе, щоб заощаджувати споживання електроенергії. Зокрема, на багатьох маршрутах комунального транспорту тролейбуси замінено автобусами. Метрополітен місто зупиняти не планує.

"Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще більш масштабного відключення, є. Тому дуже важливо економити, щоб цього не сталося", - сказав Кличко.

Розповідаючи про ймовірність надзвичайних ситуацій під час опалювального сезону, мер повідомив про закупівлю резервного палива, джерел резервного харчування, а також необхідну кількість пересувних мобільних котелень як резервного джерела теплопостачання. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи та працюватимуть у пунктах обігріву, які розгорне місто.

Теги: #укренерго

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