Події

16:47 28.10.2022

"Метінвест" з початку війни втратив понад 500 своїх фахівців, близько 600 співробітників було поранено, найбільше в Маріуполі та Авдіївці

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"Метінвест" з початку війни втратив понад 500 своїх фахівців, близько 600 співробітників було поранено, найбільше в Маріуполі та Авдіївці

Гірничо-металургійна група "Метінвест" з початку повномасштабної воєнної агресії російської федерації проти України втратила понад 500 своїх працівників, близько 600 працівників за цей період було поранено.

Згідно з інформацією компанії в п'ятницю, підприємства групи "Метінвест", розташовані біля лінії фронту, одразу опинилися на передовому опорі противнику. З першого дня війни компанія допомагала мирним жителям, співробітникам та Збройним силам України.

"На жаль, за вісім місяців війни сім'ї "Метінвесту" довелося заплатити величезну ціну в боротьбі за свободу та незалежність України. 501 співробітник компанії та члени сімей працівників загинули внаслідок бойових дій. Серед них 140 осіб, які віддали життя, захищаючи Україну серед лав ЗСУ , та 361 мирний житель. Серед загиблих – 22 дитини співробітників "Метінвесту", наймолодшому з них не виповнилося і року", - констатовано у пресрелізі.

За перші вісім місяців війни 593 співробітники та члени їхніх сімей були поранені. Крім матеріальної допомоги компанія докладає зусиль для якнайшвидшого одужання працівників. Потерпілим надають медичну допомогу в рамках гуманітарних ініціатив та страхових програм, які діють для всіх співробітників групи.

При цьому наголошується, що завдяки героїзму фахівців компанії вдалося убезпечити міста на лінії фронту екологічної катастрофи. Виробництво на підприємствах у Маріуполі та Авдіївці було припинено та законсервовано.

"На жаль, найбільше співробітників загинуло саме у Маріуполі та Авдіївці. Не оминули сумні новини Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ та інші міста. Сім'ї загиблих отримали матеріальну та психологічну допомогу компанії", - уточнено в пресрелізі.

31 жовтня, на 250 день війни, заради пам'яті загиблих на всіх підприємствах групи "Метінвест" під час зустрічей з колективами проведуть хвилину мовчання.

Пресслужба додає, що вже 7000 співробітників "Метінвесту" приєдналися до лав ЗСУ та продовжують захищати країну від агресора. Компанія забезпечує мобілізованих співробітників особистими засобами захисту – касками та бронежилетами.

"Перемога буде за нами. Слава Україні!", – резюмується у пресрелізі.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #війна #загиблі #метінвест

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