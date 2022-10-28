Події

16:45 28.10.2022

Окупанти на своїх каналах повідомляють, що з 30 жовтня жителів, які залишаються в Енергодарі, вважатимуть громадянами РФ

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Російські окупанти повідомляють на своїх пропагандистських каналах, що вже з 30 жовтня вважатимуть мешканців громадянами РФ, які залишаються в Енергодарі, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

"Відсутність у тимчасово окупованих регіонах, зокрема і в Енергодарі, масового попиту на російські паспорти, як би їх посилено не рекламували окупанти, призвела до того, що мешканцям цих територій російське громадянство вирішили нав'язати автоматично... Причому це сумнівне задоволення відбудеться без активної участі самих людей", - написав він у телеграм-каналі.

Мер також зазначив, що для відмови "власноруч потрібно буде написати заяву в міграційній службі Росії".

"Принаймні такі дивні фантазії ретранслюють зараз окупанти. Упевнені, що Збройні сили України суттєво відкоригують ці амбітні плани, як це сталося в Харківській області і зараз відбувається в Херсонській області, і дуже скоро жодного рашиста не залишиться в українському Енергодарі", - заявив він.

Теги: #громадянство #енергодар

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