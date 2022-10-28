Події

17:27 28.10.2022

Жителі селища Лісне на Харківщині отримали е/е вперше з березня – заступник глави ОП

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Жителі селища Лісне на Харківщині отримали е/е вперше з березня – заступник глави ОП

Понад 70% споживачів селища Лісне (Дергачівський р-н Харківської обл.) цього тижня отримали електропостачання вперше з березня, роботи з повного його відновлення тривають, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у п'ятницю.

За його словами, через бойові дії смт Чкаловське у Чугуївському районі залишалося знеструмленим півроку, а села Артемівка та Новий Бурлук у Печенізькому районі – чотири місяці.

Загалом у цих трьох населених пунктах 5,5 тис. населення, уточнив Тимошенко.

Він додав, що нещодавно частково було повернуто електропостачання і до деокупованого Вовчанська.

За словами заступника керівника ОП, також отримали газ понад 2 тис. домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Тимошенко також повідомив, що внаслідок обстрілів Росії у Миколаївській області зруйновано 8,3 тис. об'єктів, з них 4,8 тис. приватних будинків та 1,1 тис. багатоповерхівок.

Розповідаючи про перебіг евакуації в Херсонській області, заступник голови ОП зазначив, що за останній місяць евакуйовано 3719 осіб, із них 614 дітей, 216 осіб з інвалідністю.

Теги: #електропостачання #харківська_область

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