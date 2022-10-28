В Ірпені розпочали роботу пункти обігріву, з понеділка стартує опалювальний сезон

В Ірпені почали працювати пункти обігріву, а з понеділка стартує опалювальний сезон, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"З 31 жовтня ми вмикаємо тепло в освітніх та медичних закладах. А з вівторка, 1 листопада, стартує опалювальний сезон у житловому секторі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, вже розпочали роботу пункти обігріву:

- територіальний центр соціального обслуговування, м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 15 - з 9:00 до 17:00;

- КНП "Ірпінська центральна міська лікарня", м. Ірпінь, вул. Садова, 38 - цілодобово;

- Ірпінська міська рада, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а - цілодобово;

- с. Козинці, вул. Шевченка, 91в, сільська рада - з 8:00 до 17:00;

- с. Михайлівка-Рубежівка, амбулаторія сімейної медицини, каб. №1, вул. Шкільна, 11 - з 8:00 до 17:00.

"За цими адресами ви зможете щодня за необхідності зігрітися гарячим чаєм та зарядити свої гаджети, адже там працюватимуть генератори", - повідомив Маркушин.