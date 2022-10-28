Норвегія запровадила санкції проти 30 фізичних та семи юридичних осіб із РФ

Норвегія запроваджує санкції проти 30 фізичних і семи юридичних осіб із РФ, а також інші заходи, аналогічні тим, яких вжив Євросоюз у межах восьмого пакету санкцій проти Росії у відповідь на військову агресію РФ проти України, повідомили в п'ятницю західні ЗМІ.

Влада Норвегії також запровадила заборону на зайняття норвежцями керівних посад у деяких компаніях, що перебувають у власності або під контролем РФ, та додаткові обмеження на надання послуг, пов'язаних із криптоактивами, для громадян РФ та осіб, які проживають у Росії.

Крім того, Норвегія схвалила нові обмеження на експорт та імпорт. Перші торкнуться експорту до РФ вугілля, електронних компонентів, технічних виробів для авіаційного сектору, деяких хімікатів та вогнепальної зброї, другі - імпорту з Росії продукції із сталі, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів, невиготовлених із золота.

Окрім іншого, заборона на захід до портів Норвегії торкнеться суден, сертифікованих Російським морським регістром судноплавства. Винятки для рибальських суден, що заходять до портів Кіркенес, Ботсфіорд і Тромсе, збережуться.

Восьмий пакет санкцій ЄС із аналогічними заходами було запроваджено 6 жовтня.