До 90 тис. осіб перетинають кордон України щодня, в'їзд та виїзд на однаковому рівні – Держприкордонслужба

Кордон України з країнами ЄС та Молдовою щодня перетинають 80-90 тис. осіб, кількість тих, хто в'їжджає в Україну і виїжджає з країни, приблизно однакова, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Про кордон із країнами ЄС та Молдовою. Сукупний пасажиропотік залишається досить динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тис. осіб в обох напрямках - і на в'їзд, і на виїзд. У відсотковому співвідношенні він коливається 50 на 50, тобто ми не бачимо ні переваги виїзду з України, ні переваги в'їзду в Україну", - розповів Демченко на брифінгу в Києві у п'ятницю.

Представник Держприкордонслужби звернув увагу на те, що після масованих ударів РФ по території України масового перетину кордону громадянами України на виїзд за межі країни не фіксували.

Він також повідомив про нещодавні нововведення у правилах перетину кордону щодо представників морської, авіаційної галузей, а також супроводжуючих осіб з інвалідністю. "Раніше можна було перетнути кордон, супроводжуючи осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, лише один раз за час дії воєнного стану, зміни ж вносять певні пом'якшення, тобто людина може перетинати кордон і більше разів, але тільки в тому разі, якщо людина, наприклад, залишилася за кордоном, вона має бути обов'язково поставлена на консульський облік", - пояснив Демченко.