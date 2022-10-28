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13:17 28.10.2022

Кордон із РФ, Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті значно посилено - Держприкордонслужба

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Кордон із РФ, Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті значно посилено - Держприкордонслужба

Кордон України з РФ, Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті значно посилено, прикордонники та інші складові сил оборони вже наростили інженерне облаштування, облаштування позицій, мінування території, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"І кордон із країною-агресором, і кордон із Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті, значно посилено. Цим напрямкам Україна, прикордонники та сили оборони загалом приділяють максимум уваги, для того щоб не допустити загострення ситуації, ескалації, й у разі, якщо відбуватиметься нагнітання обстановки, дати всю адекватну відповідь", - сказав Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у п'ятницю.

Демченко запевнив, що прикордонники та інші складові сил оборони вже наростили інженерне облаштування, облаштування позицій, мінування території. Підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, відпрацювали всі дії для злагодженості у разі спроби вторгнення, додав він.

Спікер зазначив, що наразі на кордоні з Білоруссю не фіксують змін в обстановці, вона залишається контрольованою.

"Збройні сили Білорусі продовжують заходи щодо прикриття кордону з нашою країною в межах Брестської та Гомельської областей. Чисельний склад не змінюється, як і характер їх дій. Підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, змінюються на ротаційній основі", – розповів Демченко.

Він наголосив, що поки що безпосередньо створення ударного угрупування, яке могло б здійснити вторгнення на територію України з Білорусі, не фіксують, але заходи Білорусь та РФ цілеспрямовано проводять.

Демченко зазначив, що на кордоні з РФ у межах Чернігівщини та Сумщини Росія не припиняє своїх збройних провокацій. За словами спікера Держприкордонслужби, фактично щодня прикордонні українські деокуповані області зазнають обстрілів із території країни-агресора. Для обстрілів ворог застосовує артилерію, міномети, стрілецьку зброю, авіацію та безпілотники.

"Загалом із початку місяця ми зафіксували понад 250 обстрілів цих територій переважно з артилерії та мінометів, 20 обстрілів з авіації", - додав Демченко.

Теги: #держприкордонслужба

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