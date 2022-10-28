Новий британський прем'єр та його канадський колега домовилися продовжити підтримку України

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели першу телефонну розмову, під час якої домовилися продовжувати підтримувати Київ.

"Вони (...) домовилися продовжувати спільну роботу з надання беззаперечної підтримки Україні", - йдеться у повідомленні канцелярії глави уряду Великої Британії.

Зазначається, що Сунак і Трюдо також домовилися "про поглиблення співпраці в сфері торгівлі та енергетичної безпеки" та висловили надію на особисту зустріч у рамках саміту G20 в Індонезії, який відбудеться у листопаді.