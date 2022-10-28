Велика Британія та Німеччина домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на президента Володимира Путіна та гарантувати енергетичну безпеку Європи.

"Радий поговорити з Олафом Шольцом сьогодні вдень. Я розраховую на тісне співробітництво з ним, як ми це робили як міністри фінансів, щоб гарантувати, що ми продовжуватимемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому", - написав Сунак у мікроблозі Твіттер.