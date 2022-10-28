Події

07:45 28.10.2022

Російські війська "Градами" обстрілювали три ОТГ у Дніпропетровській області, пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередач

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Російські війська "Градами" обстрілювали три ОТГ у Дніпропетровській області, пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередач

Російські війська "Градами" обстрілювали три ОТГ у Дніпропетровській області, пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередачі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії страждала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у Нікополі пошкоджено близько десятка багатоповерхових і приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

У Червоногригорівській ОТГ понівечено дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1000 сімей. Енергетики вже розпочали відновлення.

В інших районах ніч пройшла під звуки сирени та без обстрілів. І цієї хвилини спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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