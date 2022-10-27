Російські окупанти за добу завдали 3 авіаударів і вчинили 3 обстріли з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за поточну добу завдали трьох авіаційних ударів по території України, а також вчинили три обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в четвер.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на бахмутському й авдіївському напрямках", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

"Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав трьох авіаційних ударів і здійснив три обстріли з реактивних систем залпового вогню", - наголошують у Генштабі.

Там уточнюють, що на волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог вів вогонь, зокрема, на слобожанському напрямку - з території РФ, з використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця; на куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка; на лиманському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне.

На бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар і Яковлівка.

На авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах Білогір’я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова.

На південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 15 населених пунктів, розташованих неподалік лінії зіткнення.