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17:57 27.10.2022

Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

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Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

Росія не зацікавлена в діалозі з Україною, тому що в діалозі вона не зможе отримати те, що хоче, - окупацію, сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому в четвер, президент України Володимир Зеленський.

"Вони не зацікавлені в діалозі, тому що не отримають від діалогу того результату, який хочуть. Результат, який вони хочуть, - окупація", - сказав він.

"Як мінімум, ми маємо визнати Крим частиною Росії. Вони хочуть Маріуполь, хочуть контроль за Азовським морем. Спеціально запропонували формат діалогу, який ми не могли прийняти", - зазначив Зеленський.

На його думку, "вони будуть готові говорити, коли зрозуміють: по-перше, вони самі на геополітичній карті. Друге - вони не можуть нас окупувати. Тоді вони скажуть: "Ми готові", і ми в Європі зрозуміємо, що вони готові".

Зеленський вважає, що "допомогти може ізоляція, ставлення різних країн, ставлення Китаю - все дуже важливо". "Коли вони говорять про можливе використання ядерної зброї - не має значення, які відносини США і Китаю. Це неважливо, коли хтось говорить про можливість використання ядерної зброї", - сказав президент, додавши: "Коли вони відчують, що ізольовані, суспільство підштовхне свій уряд".

Теги: #рф #окупація #зеленський

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