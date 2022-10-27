Двох жителів Покровська, які передавали інформацію російським окупантам, засуджено до ув'язнення

Двох жителів м. Покровська (Донецька обл.), які збирали та передавали через месенджер на телефон мобільного оператора псевдореспубліки "ДНР" інформацію про розташування та функціонування в місті об'єктів інфраструктури, засуджено до ув'язнення, повідомляє Донецька облпрокуратура.

"Жінці призначено покарання у вигляді 5 років, а чоловікові – 6 років 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що прокурори в суді довели, що з листопада 2021 року по лютий 2022 року засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об'єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту тощо.

"Червоногвардійський районний суд м. Дніпропетровська визнав двох громадян винними у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України)", - підсумували у прокуратурі.