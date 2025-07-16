Інтерфакс-Україна
Події
17:38 16.07.2025

15-річні тюремні строки отримали ще шість зрадників, що воювали проти України на східному фронті

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15-річні тюремні строки отримали ще шість зрадників, що воювали проти України на східному фронті

До 15 років позбавлення волі засуджено 6 громадян, які воювали проти власної держави на боці ворога, повідомляють Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури 6 представників окупаційних військ визнано винними у державній зраді і колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їх засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі у середу.

Повідомляється, що у вересні 2017 року житель Луганської області у так званому військкоматі "мо лнр" підписав контракт. Він опанував спеціальність стрільця і здійснював патрулювання, забезпечував дотримання жителями захоплених населених пунктів комендантської години. Згодом брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ.

За декілька днів до повномасштабного вторгнення його перемістили до села Трьохізбенка, де він очікував наказ на штурм позиції українських захисників. У цей період до лав незаконних збройних формувань долучились четверо мешканців Довжанська, Суходільська, Слов’яносербського й Донецька. Їх також зарахували на посади стрільців.

На боці ворога засуджені проходили службу в Донецькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях. Вони зводили оборонні споруди, штурмували укріплення, здійснювали бойові чергування на позиціях і блокпостах й охороняли склади зі зброєю. Крім того, перевіряли автомобілі та під час допитів вишукували проукраїнськи налаштованих громадян. 

У 2024 році добровільно пішов воювати на боці ворога і уродженець Зугреса – шостий засуджений. У складі мотострілецької бригади окупаційних військ виконував задачі на лінії бойового зіткнення в районах Очеретиного та Водяного Другого.

Учасників окупаційної армії затримали Сили оборони України у Краматорському, Бахмутському і Покровському районах. Наразі вони перебувають під вартою.

За даними СБУ та військової контррозвідки, фігуранти воювали у лавах Південного військового округу збройних сил РФ. Четверо з них – у складі 4-ї та 7-ї мотострілецьких бригад агресора захоплювали Сіверськодонецьк, Кремінну та Попасну, а також воювали під Бахмутом.

Серед цих чотирьох засуджених є поплічник рашистів, який отримав тюремний строк після того як вдруге потрапив у полон. Перший раз – у вересні 2022 року, а наступний – після обміну, коли його знову відправили на передову східного напрямку у 2024 році.

Ще двоє зрадників перебували у лавах 110-ї мотострілецької бригади та 111-го стрілецького полку РФ, у складі яких намагалися прорвати оборону ЗСУ на покровському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Теги: #зрадники #позбавлення_волі #сбу

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