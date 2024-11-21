Зеленський введе в дію рішення РНБО "про повагу до справжніх героїв і чесне ставлення до тих, хто обрав Росію"

Президент України Володимир Зеленський підпише указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки (РНБО) про повагу до справжніх героїв і про чесне ставлення до тих, хто обрав Росію.

"Сьогодні я підпишу указ, яким введено в дію рішення РНБО саме про гідність. Про повагу до справжніх героїв, героїв України, до всіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону - обрав Росію і підлість. У першому списку таких осіб 34 прізвища", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер.