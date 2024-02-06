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17:37 06.02.2024

За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ - джерело

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За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ - джерело

Служба безпеки України причетна до ліквідації зрадника Іллі Киви, пропагандиста Владлена Татарського, генпрокурора "ЛНР" Сергія Горенка, депутата-терориста "ЛНР" Олега Попова та інших зрадників і воєнних злочинців, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" обізнане джерело.

Згідно з інформацією від джерела, про те, що гучні ліквідації є справою рук СБУ, свідчить відео з унікальними кадрами спецоперацій, які оприлюднив телеграм-канал "Кровна помста".

Зазначається, що судячи з озвучених деталей, оприлюднених у ролику, інформатор під псевдонімом "Генерал Кровної Помсти" добре ознайомлений з усіма аспектами підготовки та проведення спецоперацій Служби безпеки.

"СБУ видає квитки на гарячий диско-денс Кобзона справжнім негідникам, воєнним злочинцям, убивцям і катам українського народу, різним зрадникам, терористам і колаборантам. Бо, як сказав голова СБУ Василь Малюк, смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їхнім поплічникам", - зазначає інформатор.

Він також зазначає, що СБУ активно "працювала" на запорізькому та херсонському напрямках проти зрадників України, злочинців і колабораціоністів, які очолювали органи влади окупантів і причетні до тортур і вбивств українців.

У відео також зазначається, що співробітники СБУ стоять за отруєнням "губернатора" Херсонської області Володимира Сальдо, замахом на українофоба і зрадника Олега Царьова, терориста і вбивцю Захара Прилєпіна, "міністра внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.

Водночас джерела в СБУ підтверджують, що спецоперації з ліквідації ворогів України є одним із напрямів роботи Служби безпеки.

"Усі ці воєнні злочинці, вбивці, прислужники росіян є абсолютно законними цілями. Тому що вони відповідають за масові вбивства, терор і репресії, які окупанти здійснюють на захоплених українських територіях", - зазначило джерело в СБУ.

Теги: #сбу #ліквідація #зрадники

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