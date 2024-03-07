Затримано і взято під варту ексспівробітників "Харківгазу", які передавали представникам РФ карти газових мереж

Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури повідомило двом жителям Вовчанська, колишнім співробітникам "Харківгазу", про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

"Правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208 КПК України. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, під час окупації Вовчанська один із підозрюваних очолив ДП "Газовая служба", а другий - обійняв там посаду "главного инженера". За свою роботу вони отримували 55 і 48 тисяч рублів відповідно.

Підозрювані налагодили діяльність цієї структури та організували вихід на роботу підлеглих.

Обидва вони передали представникам РФ карти газових мереж Харківської області.

"Ці дані допомогали агресору корегувати обстріли з метою завдання найбільшої шкоди Україні, терору місцевого населення, позбавляючи можливості відновити газопостачання до житлових будинків та адміністративних будівель", - наголошують у пресслужбі прокуратури.

Крім того, окупанти облаштовували інженерні загородження та мінні поля для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ з урахуванням отриманих відомостей.

Після звільнення громади обидва фігуранти намагалися зачаїтися у Вовчанську, а потім переховувалися в орендованих квартирах у Харкові, проте були затримані українськими правоохоронцями.