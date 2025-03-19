Колишня працівниця "Харківгазу", яка очолила окупаційне газопостачальне підприємство під час захоплення Ізюмського району, засуджена до 10 років - прокуратура

Київський райсуд Харкова визнав винною 54-річну ексспівробітницю АТ "Харківгаз" у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), вона отримала вирок у 10 років позбавлення волі.

"Їй призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 10 років та з конфіскацією всього майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, до початку повномасштабного вторгнення РФ обвинувачена працювала інженером з охорони праці служби охорони праці та цивільного захисту АТ "Харківгаз". Під час окупації Ізюму вона очолила "КП "Ізюмгаз", створене загарбниками на базі українського підприємства.

Жінка намагалася залучити інших співробітників до співпраці з окупантами. Вона прагнула за допомогою колег отримати доступ до абонентських баз споживачів Ізюму та Ізюмського району, що містилися на серверах, здійснити запуск свердловин Співаківського ГР ГПУ "Шебелинкагазвидобування" АТ "Укргазвидобування". Але більшість колег відмовилися від пропозиції співпрацювати із загарбниками. Деяких працівників за відмову влаштовуватися на окупаційне "КП" загарбники викрадали, незаконно утримували і знущались з них.

Фігурантка також проводила інвентаризацію газових мереж та об’єктів, що належать Ізюмській дільниці АТ "Харківгаз", щоб передати їх у володіння окупантів. Також за її вказівкою здійснювався незаконний демонтаж газових лічильників.

Українські правоохоронці затримали жінку після деокупації Ізюмського району.

Під час судового розгляду вона вину не визнала і стверджувала, що жодних документів про статут і реєстрації окупаційного підприємства не підписувала, заяву про оформлення на роботу не писала.

Вирок не набрав чинності. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.