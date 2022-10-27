Президент підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків державного бюджету України на 2022 рік на 386,87 млрд грн на фінансування Збройних сил України та інших силових органів (законопроєкт №8126), повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Згідно із законом, додаткові видатки буде профінансовано за рахунок відповідного збільшення внутрішніх запозичень – до 1 трлн 497,24 млрд грн.

Міноборони пропонується спрямувати додатково 365,16 млрд грн (зокрема, на оплату праці – 219,13 млрд грн), МВС – 12,9 млрд грн (5,84 млрд грн), СБУ – 3,74 млрд грн (3,58 млрд грн), ГУР Міноборони – 3,17 млрд грн (2,37 млрд грн), Держспецзв'язку – 1,25 млрд грн (1,21 млрд грн), УДО – 0,59 млрд грн (0,57 млрд грн) та Службі зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

Закон передбачає збільшення граничного розміру дефіциту держбюджету до 1 трлн 497,24 млрд грн, а граничного розміру держборгу на кінець року - до 4 трлн 33,76 млрд грн.

Наразі доходи держбюджету-2022 затверджено в розмірі 1,553 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,211 трлн грн, тоді як видатки – відповідно 2,648 трлн грн, зокрема загального фонду – 2,224 трлн грн.

Спочатку в грудні минулого року доходи держбюджету-2022 було затверджено в обсязі 1,324 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,183 трлн грн, що, відповідно, на 9,7% та 12,2% більше порівняно із затвердженими доходами держбюджету-2021.

Початкові видатки держбюджету-2022 становили 1,499 трлн грн (на 3,8% більше ніж у 2021 р.), зокрема загального фонду – 1,346 трлн грн (+5,3%).

За даними Нацбанку, з початку війни Мінфін залучив від розміщення облігацій внутрішньої держпозики 149,1 млрд грн (в еквіваленті), зокрема 100,22 млрд грн, $1,073 млрд та EUR468,4 млн, тоді як спрямував на погашення 164,21 млрд грн, $1,681 млрд та EUR168 млн.