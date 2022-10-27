Події

12:20 27.10.2022

Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

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Під час відступу армія РФ може вдатися до підриву житлових масивів та підривів на ЗАЕС - Генштаб ЗСУ

Імовірно, що під час відступу армія РФ може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів та організувати підриви на Запорізькій АЕС, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Не виключено, що ворог зробив певні висновки зі свого невдалого перегрупування військ минулого місяця на Харківському напрямку, і, враховуючи відсутність у так званої другої армії світу будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків та пропагандистів, противник може ухвалити "непрості рішення". Найімовірніше, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворенням тимчасово окупованих територій на випалену землю та завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій" - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він додав, що, зважаючи на останні інформаційні вкидання з боку РФ щодо "брудної бомби", не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій АЕС з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи із обвинуваченням у цьому України.

"Навіть прогнозовані російськими військовими наслідки техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС були передбачені з урахуванням напрямку вітру, а, відповідно, і поширення загроз у Західному напрямку, що також вказує на підготовку окупантом чергового злочину проти людяності", - зазначив Громов.

Теги: #рф #військові #плани

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