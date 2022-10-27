Події

10:19 27.10.2022

На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків облполіції

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Керівник вибухотехніків Херсонської обласної поліції Олександр Козюра загинув під час виконання службових обов'язків у середу, повідомляється на сайті Національної поліції України.

"Подія сталася близько 13:00 в Бериславському районі неподалік від с. Білоусове Великоолександрівської територіальної громади. Олександр Козюра разом із колегами проводили розмінування лісосмуги поблизу населеного пункту. На жаль, 42-річний полковник поліції в ході виконання службових обов’язків загинув під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет, що залишили після себе російські загарбники", - йдеться в повідомленні.

У Олександра залишилися дружина та двоє синів віком 5 та 10 років. У поліції висловили співчуття рідним та близьким загиблого колеги.

Теги: #херсонська_область

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